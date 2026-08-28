¡Estalla el “Caos Total”!: Así ha explotado la guerra en casa de los Vicho

El “Caos Total” es el plan definitivo con el que Álex, Teresa, Luis y Carola pretenden volver a su antigua ciudad. Una guerra abierta entre los diferentes miembros de la familia que los llevaría de vuelta a su hogar. Sin embargo, una vez empezada la guerra, ninguno de ellos imaginaba que se les iría tanto de las manos.

Gritos descontrolados, gesticulaciones imposibles e incluso fuego: Nada podía parar la furia de los Vicho y compañía una vez empezada. “Somos campeones olímpicos de la discusión”, dejaba claro Luis tras esta batalla en el salón; mientras Teresa matizaba que “las quemaduras de primer grado no estaban previstas”.

Y es que con Mateo ardiendo frente a la atónita mirada de los allí presentes, los pequeños Vicho pueden estar orgullosos de haber cumplido su objetivo. Eso sí, lo han hecho en un momento en el que no tienen tan claro querer regresar a su anterior casa.

¡Dale play al vídeo para disfrutar de nuevo de este momento tan caótico en Padre no hay más que uno, la serie!

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