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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 12

Mateo se autoproclama héroe de la familia en el final de Padre no hay más que uno, la serie

Tras todos los intentos de los Vicho para evitar marcharse de su nueva ciudad, ha sido el propio Mateo el que ha decidido quedarse. ¡Se siente todo un héroe!

Padre no hay más que uno, la serie

Mateo se autoproclama héroe de la familia en el final de Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Los niños de la familia Vicho empezaron este maravilloso viaje intentando echar por tierra la mudanza a la que se veían obligados a hacer. Al no conseguirlo, se pusieron en marcha para diseñar planes que les permitieran volver a su hogar. Después de varios fracasos, el “Caos Total” triunfó y por fin estaban a un paso de su objetivo.

No obstante, todos parecían haber encontrado su lugar en su nueva ciudad. Por eso, intentaron evitar que el “email bomba” llegara al jefe de Mateo, quien indudablemente lo contrataría de nuevo en su anterior puesto de trabajo. ¡Pero no lo consiguen!

Entonces, ¿tienen que regresar en contra de su voluntad? Nada más lejos de la realidad. Este padre, que efectivamente no hay más que uno, ve en sus hijos el resultado de sus buenas decisiones educativas. Una visión que le pertenece pura y exclusivamente a él, distando absolutamente de la realidad. Sin embargo, con tal de que sus aventuras continúen, ¡nos vale! Porque Mateo decide quedarse en su nueva ciudad, tras su éxito como educador.

Dale play al vídeo para disfrutar de nuevo de la divertida reflexión de Mateo que cierra la primera temporada de la serie.

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