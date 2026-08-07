Sadakat acorrala a Alya con el embarazo de Mine: "Ahora sí que vas a tener que irte"

Después de la cita en el cine, Cihan ha reunido el valor suficiente para contarle a Alya toda la verdad. El empresario le ha confesado que Mine está embarazada, que él no sabía nada y que se siente traicionado por las mentiras de su expareja y por la complicidad de Sadakat.

Alya apenas ha tenido tiempo para asimilar la noticia. Poco después, Mine ha aparecido en la mansión Albora tras recibir el alta del hospital y ha dejado claro que Cihan tendrá que hacerse responsable del hijo que espera.

La situación ha dado alas a Sadakat, que no ha tardado en enfrentarse a Alya. La matriarca ha defendido a Mine delante de todos y ha recordado que el bebé que espera lleva la sangre de los Albora y será el heredero de la familia.

Después, sin ningún tipo de compasión, le ha preguntado a Alya cómo podía seguir viviendo bajo el mismo techo que su marido después de enterarse de que va a tener un hijo con otra mujer. "Ahora sí que vas a tener que irte", le ha gritado, convencida de que ya no tiene lugar en la mansión. ¿Aceptará Alya la presión de Sadakat y abandonará la mansión Albora?

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