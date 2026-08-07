Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 4 de agosto

Sadakat acorrala a Alya con el embarazo de Mine: "Ahora sí que vas a tener que irte"

El embarazo de Mine da a Sadakat la oportunidad que llevaba tiempo esperando. Convencida de que Alya ya no tiene sitio junto a Cihan, la matriarca la empuja a marcharse de la mansión.

Sadakat acorrala a Alya con el embarazo de Mine: "Ahora sí que vas a tener que irte"

Sadakat acorrala a Alya con el embarazo de Mine: "Ahora sí que vas a tener que irte"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Después de la cita en el cine, Cihan ha reunido el valor suficiente para contarle a Alya toda la verdad. El empresario le ha confesado que Mine está embarazada, que él no sabía nada y que se siente traicionado por las mentiras de su expareja y por la complicidad de Sadakat.

Alya apenas ha tenido tiempo para asimilar la noticia. Poco después, Mine ha aparecido en la mansión Albora tras recibir el alta del hospital y ha dejado claro que Cihan tendrá que hacerse responsable del hijo que espera.

La situación ha dado alas a Sadakat, que no ha tardado en enfrentarse a Alya. La matriarca ha defendido a Mine delante de todos y ha recordado que el bebé que espera lleva la sangre de los Albora y será el heredero de la familia.

Después, sin ningún tipo de compasión, le ha preguntado a Alya cómo podía seguir viviendo bajo el mismo techo que su marido después de enterarse de que va a tener un hijo con otra mujer. "Ahora sí que vas a tener que irte", le ha gritado, convencida de que ya no tiene lugar en la mansión. ¿Aceptará Alya la presión de Sadakat y abandonará la mansión Albora?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Una nueva vida

El golpe más duro para Seyran: Ferit renuncia a formar una familia con ella

¿Se romperá la familia Albora? Cihan Deniz sufre un terrible accidente tras descubrir el embarazo de Mine

¿Se romperá la familia Albora? Cihan Deniz sufre un terrible accidente tras descubrir el embarazo de Mine

Sadakat acorrala a Alya con el embarazo de Mine: "Ahora sí que vas a tener que irte"

Sadakat acorrala a Alya con el embarazo de Mine: "Ahora sí que vas a tener que irte"

Helena, pillada saltándose el trabajo, se ve forzada a confesar su gran secreto
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

Helena, pillada saltándose el trabajo, se ve forzada a confesar su gran secreto

¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

Mateo, arrinconado, confiesa a Helena su “infidelidad”
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

Mateo, arrinconado, confiesa a Helena su “infidelidad”

Mateo ha echado mano de Conchy para organizarse mejor. Una infidelidad en toda regla (contra sus principios) que se ha visto obligado a confesar.

¿En la Edad Media la cerveza la hacían principalmente las mujeres? Así lo explica Teresa en Padre no hay más que uno, la serie
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 5

¿En la Edad Media la cerveza la hacían principalmente las mujeres? Así lo explica Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

Teresa no se cansa de corregir a sus amigos, dejando claro que no va disfrazada de bruja, sino de cervecera medieval. ¡Así ha explicado en qué consistía este trabajo!

Helena salva los muebles gracias a Frozen: El discurso con el que evita su despido

Helena salva los muebles gracias a Frozen: El discurso con el que evita su despido

Operación Casa encantada: Vuelve el caos a casa de los Vicho por Halloween

Operación Casa encantada: Vuelve el caos a casa de los Vicho por Halloween

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, atormentado por el fantasma de Antoine Brossard

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, atormentado por el fantasma de Antoine Brossard

Publicidad