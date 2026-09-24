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Mejores momentos | Capítulo 4

Celso sale de la cárcel y se reencuentra con Clara, ¿retomarán su relación?

El marinero aparece por sorpresa en la feria mientras la joven juega con Jaime, con quien ha estrechado una bonita amistad los últimos meses.

Celso sale de la cárcel y se reencuentra con Clara, ¿retomarán su relación?

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Patri Bea
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La Guardia Civil detuvo a Celso después de que Catalina destapase que él fue uno de los que asaltó el almacén de comida de los Barba Peláez. El marinero se ha pasado un año encerado y lo primero que ha hecho al salir ha sido ir a buscar a Clara a la feria.

Durante este tiempo, Jaime se ha convertido en un gran apoyo para Clara e incluso han establecido una bonita amistad. Justo cuando los dos juegan en uno de los puestos de la feria, Clara se sobresalta al volver a escuchar la voz de Celso y va corriendo hacia él.

“Te fue a ver muchas veces”, le dice Clara al marinero mientras lo abraza emocionada. Eso sí, al darse cuenta de que su tío Fermín les está observando desde lo lejos, la joven se separa de él lentamente y lo cita por la noche.

A quien tampoco parece hacerle mucha gracia la relación de Clara y Celso es a Jaime, ya que se le ha cambiado la cara desde que el marinero ha aparecido. ¿Se estará enamorando de la joven?

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