Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"

La epidemia de la gripe está acabando con la vida de decenas de personas en Punta do Bico. Una de ellas ha sido Domingo, que aunque no están claras las causas de su fallecimiento, todo apunta a que se había contagiado.

Renata también está muy grave y es consciente de que le queda poco tiempo. Por eso, sin que el doctor Cubedo e Inés se den cuente, la criada saca fuerzas de donde no las tiene y se escapa de la enfermería para buscar a Catalina.

La joven la escucha gritar desde su habitación y baja corriendo a la calle. Renata, casi sin fuerzas, le acaricia la cara y le cuenta que el día en el que nació también llovía mucho. “Te llevé para que te viese Gustavo. Tu padre no te quiso mirar”.

“Te cambie con Clara al nacer para que tuvieses la vida que mereces”, continúa explicándole Renata. Catalina no es capaz de pronunciar palabra y ni siquiera es capaz de asimilar toda la información que está recibiendo.

“Eres lo mejor que hice en la vida, hija. Te quiero mucho”: esas son las últimas palabras de Renata antes de exhalar su último aliento. ¿Qué pasará ahora? ¿Compartirá Catalina con alguien esta información?