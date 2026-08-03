Cihan acorrala a Mine por su embarazo sin imaginar la mentira que está a punto de escuchar

Cihan ha citado a Mine para tener una conversación a solas. Sin rodeos, le ha hecho la pregunta: "¿Estás embarazada?". La joven, sorprendida, ha intentado esquivar la respuesta preguntándole quién le había hablado de ese tema. Pero Cihan le ha insistido una y otra vez para que contestara con sinceridad.

Antes de responder, Mine le ha devuelto la pregunta: "Si lo estuviera, ¿dejarías a Alya y volverías conmigo?". El empresario ha sido claro y le ha dejado claro que eso no iba a pasar. Aun así, le ha asegurado que jamás la obligaría a abortar si estuviera esperando un hijo suyo.

Finalmente, Mine ha negado estar embarazada. "No lo estoy", le ha dicho. Sin embargo, Cihan no ha terminado de creerse su respuesta y se ha marchado con la sensación de que la joven sigue ocultándole algo.

Lo que el jefe del clan todavía no sabe es que Mine sí está embarazada y que ha decidido mantener el secreto. Mientras él intenta descubrir la verdad, ella continúa aliada con Sadakat y dispuesta a utilizar ese embarazo para romper definitivamente su matrimonio con Alya.

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