En tierra lejana | 3 de agosto
Cihan acorrala a Mine por su embarazo sin imaginar la mentira que está a punto de escuchar
Cihan ha querido salir de dudas y ha citado a Mine para preguntarle directamente si espera un hijo suyo. Sin embargo, la joven le ha negado el embarazo, aunque su reacción ha hecho que él siga sin fiarse de su respuesta.
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Cihan ha citado a Mine para tener una conversación a solas. Sin rodeos, le ha hecho la pregunta: "¿Estás embarazada?". La joven, sorprendida, ha intentado esquivar la respuesta preguntándole quién le había hablado de ese tema. Pero Cihan le ha insistido una y otra vez para que contestara con sinceridad.
Antes de responder, Mine le ha devuelto la pregunta: "Si lo estuviera, ¿dejarías a Alya y volverías conmigo?". El empresario ha sido claro y le ha dejado claro que eso no iba a pasar. Aun así, le ha asegurado que jamás la obligaría a abortar si estuviera esperando un hijo suyo.
Finalmente, Mine ha negado estar embarazada. "No lo estoy", le ha dicho. Sin embargo, Cihan no ha terminado de creerse su respuesta y se ha marchado con la sensación de que la joven sigue ocultándole algo.
Lo que el jefe del clan todavía no sabe es que Mine sí está embarazada y que ha decidido mantener el secreto. Mientras él intenta descubrir la verdad, ella continúa aliada con Sadakat y dispuesta a utilizar ese embarazo para romper definitivamente su matrimonio con Alya.
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