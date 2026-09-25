Bárbara Rey, harta de hablar del Rey: "No vengo a la tele a aprovecharme de esto"

Preguntada por el juego de palabras de una de sus portadas, en la que "REY" aparecía en mayúsculas mucho más grande que su nombre, Bárbara Rey aclaró el origen real de su apellido artístico: "Yo me llamo Bárbara Rey desde el año 72, cuando vivía Franco y cuando ni nadie se imaginaba lo que iba a pasar ni lo que iba a durar este señor".

Reconoció que la revista sacaba partido del doble sentido: "A la revista le interesaba poner esto, porque era un momento en el que se estaban hablando de esos temas, y pusieron el apellido, que el apellido ocupa más que yo".

"Es mi apellido, me pertenece"

Pero fue clara sobre su propiedad: "Es mi apellido, me pertenece y me lo puse yo porque quise". Sobre si ese tipo de juegos de palabras le hacía daño, matizó: "Te puede molestar, pero un daño profundo, de verdad, sinceramente no".

En pleno repaso a sus portadas más comentadas, quiso además dejar clara una cosa antes de seguir: "Siempre dicen que cuando doy una entrevista lo que hago es aprovechar para hablar de esta persona, y yo estoy ya muy cansada de hablar de él".

"Soy muy generosa con la prensa"

Se defendió de cualquier sospecha de interés: "Lo que no quiero es que se me cargue a mí como que yo aprovecho esto para venir a un programa de televisión, ni muchísimo menos. Creo que soy una persona educada, y además soy muy generosa con la prensa. Todos los que me conocen del mundo de la profesión saben que es así".

Explicó que su actitud responde más a su carácter que a un cálculo: "A veces cuando me preguntan cosas que no tenían nada que ver, normalmente suelo responder. Pero eso me ocurre continuamente".