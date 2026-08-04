En tierra lejana | 4 de agosto
"La mujer que amo es Alya": Cihan fulmina todas las esperanzas de Mine de recuperarlo
Después de enfrentarse a Sadakat, Cihan ha entrado en la habitación de Mine para verla. Lo primero que ha hecho ha sido reprocharle que le ocultara el embarazo.
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Mine no ha tardado en devolverle el golpe. Le ha recordado que él también le mintió cuando aseguró que nunca sentiría nada por Alya y que su matrimonio solo era una fachada. "Me dijiste que tu matrimonio era falso. Que nunca ibas a enamorarte de ella. Me hiciste esperar y ahora estoy aquí por tu culpa", le ha reprochado.
Lejos de arrepentirse, Mine ha intentado utilizar el embarazo para hacerle ver que todo cambiaría cuando naciera el bebé. "Llevo dentro a tu hijo, al heredero de los Albora", le ha recordado, convencida de que eso acabaría separándolo de Alya.
Pero Cihan ha sido más claro que nunca. Aunque ha dejado claro que querrá a su hijo nazca niño o niña, también ha marcado distancias. "A ti jamás", le ha dicho, dejando claro que no existe ninguna posibilidad de retomar su relación.
Y entonces ha llegado la confesión que Mine jamás esperaba escuchar. "Si me permito pensar en el futuro, no es junto a quien no quiero, sino junto a la mujer que amo", ha asegurado Cihan, admitiendo por primera vez delante de ella que está enamorado de Alya.
Las palabras del empresario han dejado hundida a Mine. Aun así, antes de que él saliera de la habitación, ella le ha hecho una advertencia: "Alya va a dejarte. Igual que yo te he perdido a ti", convencida de que su embarazo terminará rompiendo el matrimonio de Cihan.
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