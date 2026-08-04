"La mujer que amo es Alya": Cihan fulmina todas las esperanzas de Mine de recuperarlo

Mine no ha tardado en devolverle el golpe. Le ha recordado que él también le mintió cuando aseguró que nunca sentiría nada por Alya y que su matrimonio solo era una fachada. "Me dijiste que tu matrimonio era falso. Que nunca ibas a enamorarte de ella. Me hiciste esperar y ahora estoy aquí por tu culpa", le ha reprochado.

Lejos de arrepentirse, Mine ha intentado utilizar el embarazo para hacerle ver que todo cambiaría cuando naciera el bebé. "Llevo dentro a tu hijo, al heredero de los Albora", le ha recordado, convencida de que eso acabaría separándolo de Alya.

Pero Cihan ha sido más claro que nunca. Aunque ha dejado claro que querrá a su hijo nazca niño o niña, también ha marcado distancias. "A ti jamás", le ha dicho, dejando claro que no existe ninguna posibilidad de retomar su relación.

Y entonces ha llegado la confesión que Mine jamás esperaba escuchar. "Si me permito pensar en el futuro, no es junto a quien no quiero, sino junto a la mujer que amo", ha asegurado Cihan, admitiendo por primera vez delante de ella que está enamorado de Alya.

Las palabras del empresario han dejado hundida a Mine. Aun así, antes de que él saliera de la habitación, ella le ha hecho una advertencia: "Alya va a dejarte. Igual que yo te he perdido a ti", convencida de que su embarazo terminará rompiendo el matrimonio de Cihan.

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