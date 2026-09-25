Pelayo Díaz recuerda a Presley Gerber, el hijo fallecido de Cindy Crawford: "Compartimos confidencias y risas"

El hijo mayor de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, Presley Gerber, murió trágicamente a los 27 años el pasado 20 de septiembre.

Han sido muchos los rostros conocidos que han reaccionado a esta triste noticia y uno de ellos ha sido Pelayo Díaz.

Pelayo Díaz | Europa Press

El estilista ha querido recordar al hermano de Kaia Gerber tras conocer su fallecimiento. Y es que, según ha contado a los medios, coincidió con el hijo de Cindy Crawford en 2017, cuando los dos participaron en un desfile de Dolce and Gabbana, una experiencia que años después, conserva especialmente presente.

Cindy Crawford y Presley Gerber | Gtres

En los Premios Gen H de ¡HOLA!, celebrados en la Plaza de Toros de Las Ventas, Pelayo explicó que ambos compartieron tiempo y llegaron incluso a presentarse de una manera muy particular. "Yo me presenté como el hijo de Elena Zapico y él como el hijo de Cindy Crawford", ha recordado.

"Compartimos confidencias, risas, estuvimos hablando", explicó Pelayo, que reconoció haberse quedado muy impactado al conocer la noticia.

Pelayo Diaz | Europa Press

El estilista también destacó la juventud de Presley cuando se conocieron: "Yo guardaba ese momento con mucho cariño y cuando me enteré de la noticia pensé: 'Jolín, ese chico tan joven, tan inocente'. Yo le veía con esa cara de niño de que se quería comer el mundo y esto demuestra que la salud mental nos puede pasar factura en cualquier familia. No entiende de razas, de nivel social, de carrera, de prestigio".

Además, puso en valor la labor que Presley había realizado en los últimos años para hablar públicamente sobre sus propias dificultades y ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares. "Él además quería ayudar", señaló Pelayo, antes de trasladar sus mejores deseos a la familia Crawford-Gerber.