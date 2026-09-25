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El secreto | Capítulo 3

Cihan amenaza a Azra con revelar el secreto que la puede llevar a prisión

Después de descubrir que Azra se puso del lado de Serhat, Cihan ha pasado al ataque. El empresario ha destapado el secreto que ella más teme que salga a la luz y la ha amenazado con llevarlo todavía más lejos.

Cihan amenaza a Azra con revelar el secreto que la puede llevar a prisión

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Ismael Jiménez
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Cihan ha vuelto a amenazar a Azra, esta vez con sacar a la luz el secreto que lleva años ocultando. Después de que su mujer avisara a Serhat de que él estaba detrás del secuestro de Kader, el empresario ha decidido responder de la forma más cruel posible.

El hermano de Serhat ha aprovechado que la madre de Azra estaba presente para humillar públicamente a su mujer contando todo: “Su hija es una desagradecida. Atropelló a un hombre, lo mató y le echó la culpa a mi hermano”.

Además, Cihan ha asegurado que escondió las fotos del accidente para que no le pasara nada. Sin embargo, Azra ha asegurado que eso no fue así: “Lo hiciste para obligarme a casarme contigo”.

Antes de marcharse, Cihan le ha hecho una última advertencia: "Si tú me traicionas, yo te traicionaré a ti".

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