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En tierra lejana - 28 de julio

Sadakat miente a Cihan para ocultarle el embarazo de Mine y proteger su plan contra Alya

Cihan ya no confía en las casualidades. Convencido de que Mine y Sadakat le esconden algo, decide enfrentarse a su madre. Pero la matriarca no está dispuesta a desvelar el secreto que podría cambiar el futuro de los Albora.

Sadakat miente a Cihan para ocultarle el embarazo de Mine y proteger su plan contra Alya

Sadakat miente a Cihan para ocultarle el embarazo de Mine y proteger su plan contra Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Las dudas de Cihan no dejan de crecer. Después de que Nare le confesara que había visto a Sadakat hablando en secreto con Mine, el jefe del clan ha decidido pedir explicaciones a su madre.

La mujer, lejos de perder la calma, ha intentado quitar importancia al asunto. Ha asegurado que Mine solo se interesó por él y que la conversación entre las dos fue de lo más normal.

Sin embargo, Cihan no ha terminado de creerse la explicación. Lo que él no sabe es que Sadakat está decidida a utilizar el embarazo de Mine para apartara Alya de su familia. Por eso, aunque su hijo empieza a atar cabos, prefiere mentirle antes que poner en peligro sus planes.

Mine espera que su embarazo siga adelante y sueña con dar a luz al heredero de los Albora. Pero... ¿qué hará Alya cuando descubra que esperan utilizar ese bebé para arrebatarle el lugar que tanto le ha costado ganarse en la familia?

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