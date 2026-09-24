“Fuera”: Inés pierde la paciencia y echa del Pazo a Antonio Barba Peláez

Inés ha organizado una fiesta en su casa para celebrar la vuelta de Catalina a Punta do Bico y ha querido invitar a todas las familias de la alta sociedad de la zona, incluidos a los Barba Peláez, con quién no puede presumir de tener una gran relación.

Durante la celebración, Agustín Vidal Quiroga le confirma a Inés que la Junta ha aprobado el crédito para que pueda arrancar la deslumbrante y ella no puede estar más feliz. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y en el que confía plenamente.

“Le daría la enhorabuena, pero sé que se está equivocando”, espeta en alto Barba Peláez de repente. Inés, muy educada, intenta hacerle ver que esto no afectará a su negocio, pero el empresario continúa siendo insolente: “Esto es lo que pasa con las mujeres cuando no tienen un marido que les meta en cintura”.

Ante esta falta de respeto, Inés no puede continuar con su templanza y echa a Barba Peláez de su casa: “Fuera”. Jaime suscribe las palabras de su madre y la familia y los amigos de Antonio se marchan con él. Los Vidal Quiroga y el Dr. Cubedo se quedan a comer. ¿Afectará este hecho a sus relaciones con la alta sociedad de Punta do Bico?