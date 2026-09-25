Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

El pequeño ha descubierto que la cena que había organizado para sus padres ha terminado por los suelos. Alya y Cihan han intentado quitarle importancia y le han dicho que podrán hacerla otro día, pero él tenía claro qué quería de verdad: que sus padres hiciesen las paces.

Para hacerlo más creíble, Cihan le ha explicado que la mesa se había caído y ha intentado convencerlo de que había sido por el viento. “Ha sido muy, muy fuerte. Lo ha dejado todo por los suelos”, le ha contado.

Él ha insistido en que no quería esperar a otro día. “Lo que quiero es que hagáis las paces y que estéis bien juntos”, ha dicho. Alya y Cihan le han asegurado que no estaban enfadados, pero el niño no se lo ha creído. Ha mirado a su madre y le ha advertido: “Mamá, no me mientas”.

Después, les ha pedido que se abrazasen para demostrarle que todo estaba bien. Sus padres han intentado explicarle que no estaban peleados, pero él ha seguido insistiendo.

Finalmente, Cihan y Alya se han fundido en un abrazo lleno de amor. Al verlos juntos, el pequeño se ha unido a ellos y los tres han compartido un momento muy especial. “Gracias, mami”, ha dicho al terminar.