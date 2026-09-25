Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Este lunes y martes, en En tierra lejana, Sadakat entra en el calabozo tras la denuncia de Alya mientras Demir sigue buscando a Zerrin, que continúa secuestrada y recibe una amenaza que podría ponerla en grave peligro.

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Sadakat entra en el calabozo después de que Alya la denuncie por lo ocurrido en el hospital. La matriarca de los Albora no está dispuesta a dejarse intimidar y lanza una advertencia: “Pobre de aquel que me desafíe”. Sin embargo, las lágrimas terminan apareciendo cuando se encuentra sola y ve hasta dónde ha llegado la situación.

Alya no se arrepiente de haberla denunciado y cuenta a Nare lo que ha ocurrido: “Sadakat ha intentado matar a una inocente”. Cihan escucha a su mujer y deja claro que estará de su lado, aunque eso suponga enfrentarse a su madre. “Decidas lo que decidas, yo te apoyaré. Porque eso significa ser justo”, le dice.

Mientras tanto, Demir sigue sin saber dónde está Zerrin. La joven continúa desaparecida y su secuestrador no piensa ponérselo fácil a quienes intenten encontrarla: “Quien intente salvarte, será tu verdugo”.

¿Conseguirán encontrarla antes de que el secuestrador cumpla su amenaza? ¿Podrá Sadakat evitar acabar en prisión?

Este lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. También disponibles en atresplayer.

Esta noche, Sadakat amenaza con destruir a Cihan y Alya para separarlos: “Iré ante el juez”

Esta noche, Sadakat amenaza con destruir a Cihan y Alya para separarlos: “Iré ante el juez”

Antena 3 » Series » En tierra lejana » Avances

Publicidad

Series

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

María Dueñas define el primer capítulo de Sira: “Es impactante, dramático y cautivador, no te moverás de la silla”

María Dueñas define el primer capítulo de Sira: “Es impactante, dramático y cautivador, no te moverás de la silla”

Cihan amenaza a Azra con revelar el secreto que la puede llevar a prisión

Cihan amenaza a Azra con revelar el secreto que la puede llevar a prisión

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”
En tierra lejana

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"
Mejores momentos | Capítulo 4

Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"

Jaime destapa el sabotaje de José y Catalina rompe con él: "Solo te interesa el dinero"
Mejores momentos | Capítulo 4

Jaime destapa el sabotaje de José y Catalina rompe con él: "Solo te interesa el dinero"

Tras instalarse en la casa para “conocerse mejor”, como exigió Inés, José ha mostrado muy pronto sus verdaderas intenciones.

“Te vas a pudrir en la cárcel”: la amenaza de Jaime a Celso al pillarlo con Clara en la capilla
Mejores momentos | Capítulo 4

“Te vas a pudrir en la cárcel”: la amenaza de Jaime a Celso al pillarlo con Clara en la capilla

Catalina le tendió una trampa a la joven para que su hermano la pillase en una situación comprometida con el marinero.

Celso sale de la cárcel y se reencuentra con Clara, ¿retomarán su relación?

Celso sale de la cárcel y se reencuentra con Clara, ¿retomarán su relación?

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Equivocarse causa mucho dolor”

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Equivocarse causa mucho dolor”

“Fuera”: Inés pierde la paciencia y echa del Pazo a Antonio Barba Peláez

“Fuera”: Inés pierde la paciencia y echa del Pazo a Antonio Barba Peláez

Publicidad