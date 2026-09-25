Avance | En tierra lejana
Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro
Este lunes y martes, en En tierra lejana, Sadakat entra en el calabozo tras la denuncia de Alya mientras Demir sigue buscando a Zerrin, que continúa secuestrada y recibe una amenaza que podría ponerla en grave peligro.
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Sadakat entra en el calabozo después de que Alya la denuncie por lo ocurrido en el hospital. La matriarca de los Albora no está dispuesta a dejarse intimidar y lanza una advertencia: “Pobre de aquel que me desafíe”. Sin embargo, las lágrimas terminan apareciendo cuando se encuentra sola y ve hasta dónde ha llegado la situación.
Alya no se arrepiente de haberla denunciado y cuenta a Nare lo que ha ocurrido: “Sadakat ha intentado matar a una inocente”. Cihan escucha a su mujer y deja claro que estará de su lado, aunque eso suponga enfrentarse a su madre. “Decidas lo que decidas, yo te apoyaré. Porque eso significa ser justo”, le dice.
Mientras tanto, Demir sigue sin saber dónde está Zerrin. La joven continúa desaparecida y su secuestrador no piensa ponérselo fácil a quienes intenten encontrarla: “Quien intente salvarte, será tu verdugo”.
¿Conseguirán encontrarla antes de que el secuestrador cumpla su amenaza? ¿Podrá Sadakat evitar acabar en prisión?
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Este lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. También disponibles en atresplayer.
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