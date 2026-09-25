Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Sadakat entra en el calabozo después de que Alya la denuncie por lo ocurrido en el hospital. La matriarca de los Albora no está dispuesta a dejarse intimidar y lanza una advertencia: “Pobre de aquel que me desafíe”. Sin embargo, las lágrimas terminan apareciendo cuando se encuentra sola y ve hasta dónde ha llegado la situación.

Alya no se arrepiente de haberla denunciado y cuenta a Nare lo que ha ocurrido: “Sadakat ha intentado matar a una inocente”. Cihan escucha a su mujer y deja claro que estará de su lado, aunque eso suponga enfrentarse a su madre. “Decidas lo que decidas, yo te apoyaré. Porque eso significa ser justo”, le dice.

Mientras tanto, Demir sigue sin saber dónde está Zerrin. La joven continúa desaparecida y su secuestrador no piensa ponérselo fácil a quienes intenten encontrarla: “Quien intente salvarte, será tu verdugo”.

¿Conseguirán encontrarla antes de que el secuestrador cumpla su amenaza? ¿Podrá Sadakat evitar acabar en prisión?

Este lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. También disponibles en atresplayer.