“Te vas a pudrir en la cárcel”: la amenaza de Jaime a Celso al pillarlo con Clara en la capilla

Catalina quiso tenderle una trampa a Clara haciéndole creer que quería ayudarle a verse a solas con Celso sin que tuviesen que estar preocupados de que nadie los pillase y le dejó las llaves de la capilla para encontrarse con su amado.

Durante la noche, Catalina despierta a gritos a su hermano Jaime diciéndole que ha escuchado gritos alrededor de la casa para incitarlo a ir a la capilla y pillar a Clara y Celso en una situación comprometida.

Efectivamente, cuando el hijo de Inés entra en la capilla se encuentra con un panorama que no le gusta nada. “Engañar así a una mujer… Te voy a denunciar. Te vas a pudrir en la cárcel”, le asegura un Jaime furioso a Celso.

Clara intenta tranquilizar a su amigo diciendo que ha sido idea suya y que solo buscaban poder estar un segundo a solas, pero a Jaime no le vale ninguna excusa. Está decepcionado y dolido. ¿Afectará lo ocurrido a la relación de Celso y Clara?