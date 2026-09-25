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Mejores momentos | Capítulo 4

Jaime destapa el sabotaje de José y Catalina rompe con él: "Solo te interesa el dinero"

Tras instalarse en la casa para “conocerse mejor”, como exigió Inés, José ha mostrado muy pronto sus verdaderas intenciones.

Jaime destapa el sabotaje de José y Catalina rompe con él: "Solo te interesa el dinero"

Jaime destapa el sabotaje de José y Catalina rompe con él: "Solo te interesa el dinero"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La tensión ha estallado cuando José ha insistido en marcharse cuanto antes con Catalina a Cuba, asegurando que quedarse en el pazo era peligroso por el riesgo de contagio de gripe.

Antes de que Inés pudiera reaccionar, ha llegado Jaime, el hermano de Catalina, y ha soltado la bomba: fue José quien saboteó la fábrica familiar, y no actuó solo, sino siguiendo órdenes de Gustavo.

Catalina, desconcertada, se ha negado a creerlo. Le ha dicho a su hermano que no toleraría semejantes acusaciones contra su prometido. Al principio, José lo ha negado todo… hasta que Jaime ha mostrado las pruebas que guardaba. En ese momento, José se ha visto obligado a justificarse y ha intentado darle la vuelta a la situación diciendo que el señor Valdés solo quería llevarlos a Cuba para “reunir a la familia”.

Catalina se ha dado cuenta de que había sido utilizada. Aunque José le ha prometido que tendrían la boda de sus sueños y le ha suplicado que se fueran juntos, ella, con el corazón roto, ha puesto fin al compromiso: “No voy a irme a cualquier precio. Ahora entiendo por qué nunca me has mirado con ojos de amor. Solo te interesa el dinero”.

Tras escuchar a su hija, Inés ha echado a José del pazo con una orden: “Dígale a su socio que no tiene familia que recuperar. Fuera de mi casa”.

José se ha marchado humillado y derrotado, mientras Catalina asumía que se había librado de un hombre que nunca la habría hecho feliz.

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