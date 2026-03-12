“Quiero desaparecer”: Alya se emborracha en Estambul y Cihan la saca a la fuerza

Alya ha explotado. Destrozada por la crueldad de Sadakat, que no la deja hablar con su pequeño Cihan Deniz, se ha ido directa al bar del hotel para intentar olvidar. Entre copa y copa, la joven ha empezado a bailar y a beber sin control ante la mirada de todos. “¡Sírveme otra!”, le gritaba al camarero, mientras intentaba evadirse de la realidad.

Cihan, que no le quitaba el ojo de encima, ha aparecido para intentar hablar con ella, pero Alya estaba fuera de sí. “Déjame tranquila, deja de controlarme”, le ha dicho mientras le confesaba que solo quiere escapar y que todo este infierno se acabe de una vez. Para ella, ver a Cihan es como revivir todos sus miedos cada segundo, y el alcohol era su única vía de escape para no volverse loca del todo.

La situación se ha puesto muy tensa cuando Cihan, viendo que Alya ya no se mantenía en pie, ha decidido sacarla de allí a la fuerza. El jefe del clan ha tenido que tirar de paciencia para calmarla y evitar que el escándalo fuera a mayores. Al final, la ha subido a su cuarto, donde Alya ha terminado confesando que ha llegado a su límite físico y mental.

Los Albora la están destruyendo poco a poco y esta noche en Estambul ha quedado claro que Alya ya no es la misma mujer fuerte que llegó de Canadá.