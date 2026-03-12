Antena3
En tierra lejana | 10 de marzo

“Quiero desaparecer”: Alya se emborracha en Estambul y Cihan la saca a la fuerza

Alya no ha podido con la presión y ha terminado explotando de la peor manera. Tras el muro de silencio que le ha puesto Sadakat con su hijo, la joven se ha emborrachado.

Alya ha explotado. Destrozada por la crueldad de Sadakat, que no la deja hablar con su pequeño Cihan Deniz, se ha ido directa al bar del hotel para intentar olvidar. Entre copa y copa, la joven ha empezado a bailar y a beber sin control ante la mirada de todos. “¡Sírveme otra!”, le gritaba al camarero, mientras intentaba evadirse de la realidad.

Cihan, que no le quitaba el ojo de encima, ha aparecido para intentar hablar con ella, pero Alya estaba fuera de sí. “Déjame tranquila, deja de controlarme”, le ha dicho mientras le confesaba que solo quiere escapar y que todo este infierno se acabe de una vez. Para ella, ver a Cihan es como revivir todos sus miedos cada segundo, y el alcohol era su única vía de escape para no volverse loca del todo.

La situación se ha puesto muy tensa cuando Cihan, viendo que Alya ya no se mantenía en pie, ha decidido sacarla de allí a la fuerza. El jefe del clan ha tenido que tirar de paciencia para calmarla y evitar que el escándalo fuera a mayores. Al final, la ha subido a su cuarto, donde Alya ha terminado confesando que ha llegado a su límite físico y mental.

Los Albora la están destruyendo poco a poco y esta noche en Estambul ha quedado claro que Alya ya no es la misma mujer fuerte que llegó de Canadá.

"¿Qué clase de hermano eres?": Alya le canta las verdades a Cihan por la boda forzada

Su amor se enfrentado a muchos obstáculos, pero por fin el patriarca de los De la Reina y la matriarca de los Merino se han casado.

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: "Si no vamos se va a enfadar". ¿Será esta la primera de muchas citas?

