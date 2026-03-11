Sadakat comete su mayor locura y dispara a Alya para evitar que se case con Cihan

La noche más larga de Alya ha terminado de la peor manera posible. Tras ver a su hijo Cihan Deniz temblando de fiebre y consumido por la pena, la joven médica ha tomado la decisión más difícil de su vida: por su hijo, lo que haga falta.

Al salir el sol, le ha plantado cara a Cihan con una propuesta que nadie esperaba. “Me casaré contigo”, ha dicho, pero con sus condiciones.

Alya ha exigido un matrimonio de mentira, poder trabajar en el hospital y, lo más importante, que su hijo sea libre de elegir su destino al cumplir los 18 años. Cihan, que solo busca cumplir la última voluntad de su hermano Boran y proteger a su familia, ha aceptado todo sin rechistar. Parecía que la paz llegaba por fin a la casa de los Albora... pero Sadakat tenía otros planes.

La matriarca, cegada por el odio y el miedo a que Alya se alíe con el enemigo Demir Baybars, ha perdido los papeles por completo. Al ver que perdía el mando de su casa y de su nieto, ha sacado una pistola y ha apretado el gatillo contra Alya.

Justo cuando Alya sacrificaba su vida por el pequeño, una bala la deja entre la vida y la muerte. ¿Se quedará el niño huérfano de padre y madre? Lo descubriremos en el próximo capítulo.