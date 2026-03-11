Antena3
Capítulo 516

Damián y Digna les pide a Pablo y Nieves que sean los testigos de su boda

El matrimonio Salaza no ha dudado en aceptar esta emotiva propuesta.

María Sicilia Fernández
Publicado:

La calma volvió a la casa de la familia De la Reina. Después de que Damián y Digna solucionasen el malentendido por la fecha de su boda, acordaron casarse en la más estricta intimidad: sin más presencia que la de Don Agustín y los testigos.

El patriarca de los De la Reina y su prometida fueron a la casa de los Salazar con una bonita propuesta, ¡que sean ellos quienes presencien su ceremonia.

Y aunque Pablo y Nieves recibieron la noticia con ilusión, en sus caras se veía la confusión por ser ellos los elegidos: “Sería un honor, pero ¿y sus hijos?” preguntó el matrimonio.

Digna explicó que esta decisión se debía a que, como no pueden venir sus hijos, no querrían que nadie más de la familia fuese. Y es que, los prometidos sienten mucho aprecio por la familia Salazar y nadie mejor que ellos debían ser los testigos.

Finalmente, Pablo y Nieves no dudaron en aceptar la propuesta y les dieron su más sincera enhorabuena por el enlace que están a punto de presenciar.

Series

