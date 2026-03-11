Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 516

Tasio se derrumba y le confiesa a Salva que ha besado a Paula: “Soy lo peor de lo peor”

El hijo de Damián se derrumbó frente al cantinero y le contó todo sobre sus sentimientos hacia la nueva sirvienta.

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: “Si no vamos se va a enfadar”. ¿Será esta la primera de muchas citas?
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69b0066e9817b0e4ca72786e|||Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!]]

Publicidad

María Sicilia Fernández
Publicado:

Tasio no olvida el incidente de ayer con Paula y ha decidido contárselo a Salva. Al hijo de Damián le puede la culpa y se ha desahogado en la cantina: “Soy un imbécil, soy lo peor de lo peor”.

Salva no sé explica cómo han podido llegar hasta ese punto, si hace unos días estaban muy distanciados. Una pregunta a la que Tasio no ha podido dar respuesta: “He metido la pata de la manera más absurda que hay”.

El don Juan ha terminado por derrumbarse y ha terminado por confesarle al cantinero su carácter mujeriego: ¡antes de casarse con Carmen iba de flor en flor e incluso la engañó con una chica de la colonia!

Y aunque Salva ha intentado tranquilizarle y quitar hierro al asunto, Tasio sabe que lo que ha hecho no está bien. ¿Terminará por contarle la verdad a Carmen? ¿Qué siento por Paula?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: “Si no vamos se va a enfadar”. ¿Será esta la primera de muchas citas?

Tasio se derrumba y le confiesa a Salva que ha besado a Paula: “Soy lo peor de lo peor”

Damián y Digna les pidePablo y Nieves que sean los testigos de su boda

Damián y Digna les pide a Pablo y Nieves que sean los testigos de su boda

Equipo de Entre Tierras

Entre tierras presenta en el Festival de Málaga su segunda temporada, que se estrena este domingo en atresplayer

Actores de Entre Tierras
atresplayer

Los actores avanzan lo que veremos en la nueva temporada de Entre tierras: "El público se va a emocionar con los personajes"

¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible
Capítulo 77

¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible

Sahin recibe la orden más peligrosa de su padre: quitarle Mardin a Cihan
En tierra lejana | 10 de marzo

Sahin recibe la orden más peligrosa de su padre: quitarle Mardin a Cihan

Ecmel aprovecha la visita para lavarle el cerebro a su hijo y convencerle de que Cihan no es digno de mandar en Mardin.

Sadakat comete su mayor locura y dispara a Alya para evitar que se case con Cihan
En tierra lejana | 10 de marzo

Sadakat comete su mayor locura y dispara a Alya para evitar que se case con Cihan

Sadakat ha cruzado todas las líneas rojas. Justo cuando Alya aceptaba el sacrificio de casarse con Cihan para proteger a su hijo, la matriarca ha sacado su arma y ha disparado sin dudarlo.

“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya

“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya

“No vuelvas a llamar”: Sadakat le quita el móvil a su nieto para que no hable con Alya

“No vuelvas a llamar”: Sadakat le quita el móvil a su nieto para que no hable con Alya

"Cuando me enamoro, es para siempre": la confesión de Cihan a Alya que lo delata

"Cuando me enamoro, es para siempre": la confesión de Cihan a Alya que lo delata

Publicidad