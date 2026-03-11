Tasio se derrumba y le confiesa a Salva que ha besado a Paula: “Soy lo peor de lo peor”

Tasio no olvida el incidente de ayer con Paula y ha decidido contárselo a Salva. Al hijo de Damián le puede la culpa y se ha desahogado en la cantina: “Soy un imbécil, soy lo peor de lo peor”.

Salva no sé explica cómo han podido llegar hasta ese punto, si hace unos días estaban muy distanciados. Una pregunta a la que Tasio no ha podido dar respuesta: “He metido la pata de la manera más absurda que hay”.

El don Juan ha terminado por derrumbarse y ha terminado por confesarle al cantinero su carácter mujeriego: ¡antes de casarse con Carmen iba de flor en flor e incluso la engañó con una chica de la colonia!

Y aunque Salva ha intentado tranquilizarle y quitar hierro al asunto, Tasio sabe que lo que ha hecho no está bien. ¿Terminará por contarle la verdad a Carmen? ¿Qué siento por Paula?