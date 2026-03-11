Capítulo 516
Tasio se derrumba y le confiesa a Salva que ha besado a Paula: “Soy lo peor de lo peor”
El hijo de Damián se derrumbó frente al cantinero y le contó todo sobre sus sentimientos hacia la nueva sirvienta.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||69b0066e9817b0e4ca72786e|||Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!]]
Publicidad
Tasio no olvida el incidente de ayer con Paula y ha decidido contárselo a Salva. Al hijo de Damián le puede la culpa y se ha desahogado en la cantina: “Soy un imbécil, soy lo peor de lo peor”.
Salva no sé explica cómo han podido llegar hasta ese punto, si hace unos días estaban muy distanciados. Una pregunta a la que Tasio no ha podido dar respuesta: “He metido la pata de la manera más absurda que hay”.
El don Juan ha terminado por derrumbarse y ha terminado por confesarle al cantinero su carácter mujeriego: ¡antes de casarse con Carmen iba de flor en flor e incluso la engañó con una chica de la colonia!
Y aunque Salva ha intentado tranquilizarle y quitar hierro al asunto, Tasio sabe que lo que ha hecho no está bien. ¿Terminará por contarle la verdad a Carmen? ¿Qué siento por Paula?
Publicidad