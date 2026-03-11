Antena3
Capítulo 516

Damián y Digna se dan el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia: “Nuestro amor ha pasado de ser imposible a ser eterno”

Su amor se enfrentado a muchos obstáculos, pero por fin el patriarca de los De la Reina y la matriarca de los Merino se han casado.

María Sicilia Fernández
Llevábamos mucho tiempo esperando a este momento y por fin podemos decir que Damián y Digna son marido y mujer.

La pareja ha consagrado su amor con la bendición de Don Agustín y frente a los ojos de Nieves y Pablo, los únicos invitados y los testigos de una boda tan íntima como conmovedora y con la pena que no poder estar acompañados de sus respectivos hijos.

Tras una emotiva homilía sobre el matrimonio, con alguna que otra pulla a Pablo, Damián le ha pedido a Don Agustín poder dedicarle unas palabras a su futura mujer: “Lo que siento por ti es el amor más puro y sincero, doy gracias por haber tenido a la suerte de conocerte”.

Digna tampoco ha querido desperdiciar la ocasión de agradecerle a Damián por todo lo vivido a su lado: “Nuestro amor ha pasado de ser un amor imposible a ser un amor eterno, porque estaba escrito” confesaba entre lágrimas sin apartar la mirada de su ya esposo.

Llegado el momento de las alianzas, la pareja confesaba no tener anillos con los que simbolizar su compromiso, pero afortunadamente Nieves y Pablo ya habían pensado en ellos como su regalo de bodas.

Finalmente, Damián y Digna se han dado el ‘sí, quiero’ prometiendo ser fieles y respetarse hasta que la muerte los separe. Damián y Digna ya son marido y mujer. ¿Cómo reaccionará su familia cuando lo descubran? Lo que está claro es que por fin el amor ha triunfado en esta guerra entre dos familias que ya son una.¡Que vivan los novios!

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: “Si no vamos se va a enfadar”. ¿Será esta la primera de muchas citas?
