Capítulo 516

¡Un plan sin fisuras! Mabel logra que Claudia y Salva tengan su primera cita a solas

La hija pequeña de los Salazar se las ha ideado para dejarles solos en su excursión por Toledo.

María Sicilia Fernández
Publicado:

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido!

Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos.

Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: “Si no vamos se va a enfadar”. ¿Será esta la primera de muchas citas?

