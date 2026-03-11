Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le confiesa a Cloe que no ha olvidado a Fina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Tras la íntima ceremonia que ha unido a Damián y Digna como marido y mujer, la pareja les contará la noticia a sus hijos, temerosos por los reproches por no haberles invitado.Sin embargo, terminarán celebrándolo por todo lo alto.

Además, la cita entre Claudia y Salva irá viento en popa. El cantinero y la dependienta conectarán más de lo que se hubieran imaginado. ¿Será el principio de una bonita historia de amor?

Sin embargo, Marta y Cloe estarán más distantes que nunca. La joven francesa le confesará a su pareja que la siente lejos y le preguntará si sigue enamorada de Fina. ¿Se atreverá Marta a contarle la verdad?

Mientras tanto, Luz recibirá una inquietante noticia: ¡Su padre está muy enfermo!

La familia Salazar también recibirá una desagradable noticia: Miguel hablará con sus padres sobre su posible trastorno y Pablo le dará una dura reprimenda a Luz.

Manuela también le cantará los cuarenta a Paula. La asistenta fue testigo de su beso con Tasio y no dudará en recriminárselo a la joven.

Finalmente, Álvaro pondrá en marcha su plan y empezará a ser uno más en la fábrica, una situación que n contentará mucho a Beatriz.

