Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le confiesa a Cloe que no ha olvidado a Fina

La hija de Damián lleva varios días distantes con la francesa y su expareja es la razón de su frialdad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le confiesa a Cloe que no ha olvidado a Fina

María Sicilia Fernández
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Tras la íntima ceremonia que ha unido a Damián y Digna como marido y mujer, la pareja les contará la noticia a sus hijos, temerosos por los reproches por no haberles invitado.Sin embargo, terminarán celebrándolo por todo lo alto.

Además, la cita entre Claudia y Salva irá viento en popa. El cantinero y la dependienta conectarán más de lo que se hubieran imaginado. ¿Será el principio de una bonita historia de amor?

Sin embargo, Marta y Cloe estarán más distantes que nunca. La joven francesa le confesará a su pareja que la siente lejos y le preguntará si sigue enamorada de Fina. ¿Se atreverá Marta a contarle la verdad?

Mientras tanto, Luz recibirá una inquietante noticia: ¡Su padre está muy enfermo!

La familia Salazar también recibirá una desagradable noticia: Miguel hablará con sus padres sobre su posible trastorno y Pablo le dará una dura reprimenda a Luz.

Manuela también le cantará los cuarenta a Paula. La asistenta fue testigo de su beso con Tasio y no dudará en recriminárselo a la joven.

Finalmente, Álvaro pondrá en marcha su plan y empezará a ser uno más en la fábrica, una situación que n contentará mucho a Beatriz.

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3 o adelántate a todo lo que va a pasar en atresplayer.

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: "Si no vamos se va a enfadar". ¿Será esta la primera de muchas citas?
Tasio se derrumba y le confiesa a Salva que ha besado a Paula: "Soy lo peor de lo peor"

El hijo de Damián se derrumbó frente al cantinero y le contó todo sobre sus sentimientos hacia la nueva sirvienta.

Damián y Digna les pide a Pablo y Nieves que sean los testigos de su boda

El matrimonio Salaza no ha dudado en aceptar esta emotiva propuesta.

