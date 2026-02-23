“¿Qué clase de hermano eres?”: Alya le canta las verdades a Cihan por la boda forzada

Alya no se ha callado nada. Le ha echado en cara que se haya quedado mudo delante de su madre, aceptando una boda forzada cuando el cuerpo de su hermano Boran aún está caliente. “¡Qué clase de hermano eres!”, le ha gritado enfadada. Incluso le ha recordado el fantasma de Seida, la mujer que se quitó la vida por su culpa, preguntándole si eso es lo que quiere para ella.

Cihan, intentando mantener el tipo, le ha jurado que él tampoco quiere casarse, que no va a repetir el mismo error. Pero la "solución" que le ha dado ha sido un golpe bajo: le ha pedido que se marche sola a Canadá y deje al niño allí. “Si de verdad te importa tu hijo, vete”, le ha dicho.

La respuesta de Alya ha sido un grito de guerra: “Ese niño es mi vida, mi todo. Tú no eres padre y no lo entiendes”. Para ella, Cihan Deniz es sagrado y no va a dejar que se convierta en un Albora. Ella quiere huir de esa familia y de Mardin, pero Cihan tiene claro que el pequeño se queda con él. ¿Cómo va a terminar este pulso entre una madre desesperada y un hombre que solo piensa en proteger su apellido?