Capítulo 516 de Sueños de libertad; 11 de marzo: Miguel cree que podría padecer un trastorno autista

En el capítulo de hoy de Sueños de Libertad…

¡Damián y Digna se han dado el ‘sí, quiero’!Y lo han hecho en una ceremonia tan emotiva como íntima a la que solo han acudido Nieves y Pablo como testigos.

Además, a Marta la boda de su padre le ha traído recuerdos de la suya con Pelayo. A la hija de Damián le es inevitable acordarse de la suya y de su relación con Fina, lo que le ha hecho estar más distante con Cloe.

Mientras tanto, en la colonia las chicas están muy disgustadas. Ante la negativa de Marta para luchar por la equiparación salarial, Carmen ha pedido aparcar este asunto, pero Valentina y Claudia no parecen contentas con esta decisión.

Miguel tampoco parece estar contento con su último descubrimiento: ¡Cree que podría padecer autismo! El estudio que le recomendó Luz alimenta sus sospechas, pero su hermana pequeña ha querido dejarle claro que van a quererle igual.

En otro orden de coas, Tasio se ha derrumbado frente a Salva y le ha contado lo ocurrido con Paula. El cantinero ha intentado restarle importancia, pero el hijo de Damián sabe que lo ha hecho mal. ¿Terminará por confesárselo a su mujer?

Además, Álvaro ya es oficialmente el nuevo transportista de Perfumerías Brossard De la Reina. La pareja de Beatriz ha logrado su propósito y no tardará en ponerlo todo patas arriba. ¿Qué le espera a Gabriel tras este nuevo fichaje?