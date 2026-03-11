Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CONTENIDO EXCLUSIVO

Nos colamos en el rodaje de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad: "Al final nada ha impedido que por fin estén juntos"

El enlace entre el patriarca de los De la Reina y la matriarca de los Merino ha sido todo un acontecimiento tanto dentro como fuera de cámaras. Os contamos cómo se grabó la boda entre Damián y Digna desde el set de rodaje.

Nos colamos en el rodaje de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad: "Al final nada ha impedido que por fin estén juntos"

Publicidad

Lena Rodríguez | Julia Zapata López | María Sicilia Fernández
Publicado:

Han pasado más de 500 capítulos para que, por fin, Damián y Digna hayan pasado por el altar. No ha sido la boda que habían imaginado, ya que faltaban sus respectivos hijos, pero el amor finalmente ha triunfado: un amor que pasó de parecer imposible a convertirse en eterno.

Pablo y Nieves han sido los únicos testigos de este enlace, que marca el inicio de una nueva etapa para Digna y Damián, cerrando viejas heridas del pasado y dejando atrás la enemistad que durante años separó a los De la Reina y a los Merino.

Damián y Digna les pidePablo y Nieves que sean los testigos de su boda

Al comienzo de su relación estuvieron a punto de casarse, pero los secretos, las mentiras y las rencillas familiares acabaron separándolos, aunque no para siempre porque su amor nunca dejó de estar presente. ¿Cómo afrontarán esta nueva etapa como marido y mujer?

Durante el día que se grabó este emotivo capítulo, un equipo de Antena 3 se trasladó hasta El Escorial, en Madrid, para estar presente en el set de rodaje y vivir desde dentro cómo se grabó la boda de Damián y Digna.

Nancho Novo, Ana Fernández, Daniel Albadalejo, Fernando Andina e Itziar Atienza nos han contado cómo fue grabar este inolvidable día en el que el frío fue el indiscutible protagonista.

Tal como nos ha contado su protagonista, Ana Fernández, por fin se han casado, aunque echando mucho de menos a su familia: "Ha sido una ceremonia muy íntima".

Nancho Novo, Damián, nos ha confesado que gracias a Nieves y a Pablo, Damián y Digna han podido tener anillos, y se ha atrevido hasta a cantarnos un rap.

y Daniel Albadalejo nos ha contado, entre risas, que Don Agustín por fin ha casado a la pareja y que él, cómo actor, ha disfrutado mucho grabando esta secuencia.

Dale al play y no te pierdas cómo fue la jornada de grabación de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad. ¡Qué vivan los novios!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Nos colamos en el rodaje de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad: "Al final nada ha impedido que por fin estén juntos"

Nos colamos en el rodaje de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad: "Al final nada ha impedido que por fin estén juntos"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le confiesa a Cloe que no ha olvidado a Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le confiesa a Cloe que no ha olvidado a Fina

Capítulo 516 de Sueños de libertad; 11 de marzo: Miguel cree que podría padecer un trastorno autista

Capítulo 516 de Sueños de libertad; 11 de marzo: Miguel cree que podría padecer un trastorno autista

Damián y Digna se dan el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia: “Nuestro amor ha pasado de ser imposible a ser eterno”
Capítulo 516

Damián y Digna se dan el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia: “Nuestro amor ha pasado de ser imposible a ser eterno”

"¿Estás enfadada?": Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina
Capítulo 516

"¿Estás enfadada?": Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina

¡Un plan sin fisuras! Mabel logra que Claudia y Salva tengan su primera cita a solas
Capítulo 516

¡Un plan sin fisuras! Mabel logra que Claudia y Salva tengan su primera cita a solas

La hija pequeña de los Salazar se las ha ideado para dejarles solos en su excursión por Toledo.

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: “Si no vamos se va a enfadar”. ¿Será esta la primera de muchas citas?
Capítulo 516

Tasio se derrumba y le confiesa a Salva que ha besado a Paula: “Soy lo peor de lo peor”

El hijo de Damián se derrumbó frente al cantinero y le contó todo sobre sus sentimientos hacia la nueva sirvienta.

Damián y Digna les pidePablo y Nieves que sean los testigos de su boda

Damián y Digna les pide a Pablo y Nieves que sean los testigos de su boda

Megan Montaner y Rodolfo Sancho

Entre tierras presenta en el Festival de Málaga su segunda temporada, que se estrena este domingo en atresplayer

Actores de Entre Tierras

Los actores avanzan lo que veremos en la nueva temporada de Entre tierras: "El público se va a emocionar con los personajes"

Publicidad