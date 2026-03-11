Nos colamos en el rodaje de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad: "Al final nada ha impedido que por fin estén juntos"

Han pasado más de 500 capítulos para que, por fin, Damián y Digna hayan pasado por el altar. No ha sido la boda que habían imaginado, ya que faltaban sus respectivos hijos, pero el amor finalmente ha triunfado: un amor que pasó de parecer imposible a convertirse en eterno.

Pablo y Nieves han sido los únicos testigos de este enlace, que marca el inicio de una nueva etapa para Digna y Damián, cerrando viejas heridas del pasado y dejando atrás la enemistad que durante años separó a los De la Reina y a los Merino.

Al comienzo de su relación estuvieron a punto de casarse, pero los secretos, las mentiras y las rencillas familiares acabaron separándolos, aunque no para siempre porque su amor nunca dejó de estar presente. ¿Cómo afrontarán esta nueva etapa como marido y mujer?

Durante el día que se grabó este emotivo capítulo, un equipo de Antena 3 se trasladó hasta El Escorial, en Madrid, para estar presente en el set de rodaje y vivir desde dentro cómo se grabó la boda de Damián y Digna.

Nancho Novo, Ana Fernández, Daniel Albadalejo, Fernando Andina e Itziar Atienza nos han contado cómo fue grabar este inolvidable día en el que el frío fue el indiscutible protagonista.

Tal como nos ha contado su protagonista, Ana Fernández, por fin se han casado, aunque echando mucho de menos a su familia: "Ha sido una ceremonia muy íntima".

Nancho Novo, Damián, nos ha confesado que gracias a Nieves y a Pablo, Damián y Digna han podido tener anillos, y se ha atrevido hasta a cantarnos un rap.

y Daniel Albadalejo nos ha contado, entre risas, que Don Agustín por fin ha casado a la pareja y que él, cómo actor, ha disfrutado mucho grabando esta secuencia.

Dale al play y no te pierdas cómo fue la jornada de grabación de la boda de Damián y Digna en Sueños de libertad. ¡Qué vivan los novios!