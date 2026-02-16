Capítulo 1
Cihan Deniz sueña con parecerse a su tío sin saber que su destino ya está decidido
El pequeño Cihan Deniz se siente en casa por primera vez. Desde los hombros de su tío, contempla las tierras de su familia y sueña con quedarse para siempre.
Cihan Deniz ha subido corriendo a la azotea de la mansión Albora, donde estaba su tío favorito. Al verlo, Cihan lo ha subido a hombros para que pudiera ver el horizonte. “¿Todas estas tierras son tuyas?”, ha preguntado el niño. “Ahora también son tuyas”, le ha dicho su tío muy emocionado.
El pequeño le ha contado que Mardin le gusta más que Toronto, donde vivía con su madre y Boran. También ha demostrado que no es ajeno a lo que pasa a su alrededor: “Mamá y tú os habéis peleado y se ha puesto triste”.
Olvidando por un momento los problemas, Cihan le ha dicho al niño una pequeña mentira piadosa: “Al final ha decidido que os quedéis”. Cihan Deniz se ha puesto a saltar de alegría sin saber que, en realidad, no fue una decisión de su madre. Fue una orden de su abuela Sadakat.
El pequeño adora a su tío y de mayor quiere ser como él. Incluso le ha comentado con mucha ilusión que, de mayor, quiere tener una pistola, a lo que Cihan, algo más serio, le ha dejado claro que su principal objetivo deberá ser estudiar.
Cihan Deniz ha corrido hacia su madre sin saber que lo que cree una decisión feliz es, en realidad, una imposición. Ahora, el destino de ambos está en el aire.
