Mine irrumpe y da a Alya y Cihan una noticia que podía cambiarlo todo

Después de todo lo ocurrido, Alya y Cihan se dejan llevar por sus sentimientos en un momento que ambos llevaban tiempo conteniendo. Cuando parecía que su relación daba un giro definitivo, Mine aparece de forma inesperada y lo cambia todo.

La presencia de Mine destroza el instante entre los dos protagonistas y amenaza con abrir una nueva brecha en su acercamiento. La irrupción de la joven vuelve a complicar una historia marcada por los obstáculos, una noticia inesperada y los sentimientos encontrados En tierra lejana.

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