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¡Un personaje muy querido!

El sorprendente guiño que une Una nueva vida y En tierra lejana: ¿te habías dado cuenta?

Pocos se han dado cuenta, pero la madre de Alya y la hermana de Ifakat comparten mucho más de lo que imaginas. ¡Vaya ojo tienen los guionistas!

Çiğdem Sakarya es Frikiye

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Los seguidores más fieles de las series turcas están viviendo un déjà vu. La actriz Çiğdem Sakarya ha regresado a la pantalla con una coincidencia de lo más llamativa: su nuevo personaje se llama exactamente igual que el que interpretó en la mansión Korhan antes de su trágico final.

En Una nueva vida, dio vida a Fikriye, la adivina amante del tarot que resultó ser la hermana secreta de Ifakat. Aquella historia terminó de la peor manera, cuando Ifakat la mató con sus propias manos tras una brutal pelea.

Ahora, acaba de llegar a Mardin. La actriz vuelve a interpretar a otra Fikriye, pero con una historia muy distinta. Esta vez es la madre biológica de Alya, que acaba de reaparecer en su vida con un cáncer terminal tras un pasado muy duro y con el único deseo de recuperar a su hija antes de que sea demasiado tarde.

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

Cada lunes y martes descubriremos si Alya es capaz de perdonar a su madre y cuánto tiempo les queda para recuperar todos esos años perdidos. Lo que está claro es que Çiğdem Sakarya ha vuelto a demostrar que sabe dar vida a personajes imposibles de olvidar. Primero nos sorprendió en la mansión Korhan y ahora promete volver a emocionarnos en Mardin con una Fikriye que ya ha conseguido tocar la fibra de muchos espectadores.

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