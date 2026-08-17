Beatriz descubre que Begoña está enamorada de Andrés tras captar una mirada de amor entre ellos, ¿tramará algo?

Beatriz, Begoña y Juanito han compartido una mañana por la colonia, entre recados y paseos.

Mientras hablaban, Begoña ha reconocido a lo lejos a Valentina y a Andrés. Al darse cuenta, la enfermera ha intentado seguir su camino y evitar al primo de su marido.

Sin embargo, su estrategia no ha servido de nada. Andrés las ha visto y se ha acercado a saludarlas, obligando a Begoña a mantener una conversación que prefería evitar.

Aunque intente ocultar sus sentimientos, las miradas de Begoña hacia el hijo de Damián han hecho que Beatriz descubra su secreto… ¡está enamorada de él!

La niñera ha conectado algunos recuerdos que le han hecho comprender la situación. La mujer de Gabriel siente algo por otro hombre y, por tanto, no tiene intención de luchar por su marido.

Este descubrimiento ha hecho que Beatriz sienta un gran alivio al eliminar la posibilidad de que Begoña se entrometa en su relación con Gabriel. También le ha permitido comenzar a pensar en un plan con el que poner contra las cuerdas al matrimonio De la Reina-Montes. ¿De qué será capaz esta vez?

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