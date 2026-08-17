Kaya sobrevive al accidente, pero Nadim sigue inconsciente: ¿logrará salvarse?

Cuando todo parecía perdido, Kaya reacciona a tiempo y logra escapar del coche por sus propios medios. Sin embargo, al ver que Nadim sigue atrapado, no se lo piensa dos veces y lo saca de allí.

Cihan y Sadakat bajan a toda prisa por la ladera y se encuentran a Kaya sano y salvo, respirando aliviados. El joven ha cumplido su palabra y se lo deja claro a Cihan nada más verle: “Te prometí que te lo traería vivo y lo he cumplido. Está vivo”.

Sin embargo, la pesadilla está lejos de terminar. Nadim sigue inconsciente y su vida pende de un hilo. Mientras Kaya se recupera del golpe, todos están en vilo por saber si sobrevivirá... y si realmente es el culpable de la muerte de Boran.

No te pierdas el capitulazo de esta noche de En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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