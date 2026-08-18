Kaya reconoce que todavía no puede olvidar a Zerrin y Cihan intenta hacerle reaccionar

Después de los recientes problemas que han vuelto a salpicar a la casa y de las presiones de Sadakat para reconducir la vida de su hijo, Cihan ha entrado en el dormitorio de Kaya para ver cómo se encontraba.

Muy triste, el joven ha echado la vista atrás para recordar una promesa que hizo tiempo atrás: "Tú recuerdas que frente a la casa de Demir dije que me olvidaría de Zerrin, ¿no?". Cihan, consciente del dolor que siente su hermano por ese amor imposible le ha respondido: "Y tú dijiste que no sería fácil... Porque no lo es".

"Nunca es fácil, pero he escogido un camino sin billete de vuelta y llegaré hasta el final. Eso haré", ha confesado Kaya cabizbajo y dejando claro que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos a pesar del sufrimiento.

Pero para sacarle de esos pensamientos, Cihan le ha hecho una pregunta: "La chica, ¿cómo se llama, Ipek? ¿Crees que podrás ser feliz con ella algún día?". Kaya, suspirando, le ha respondido dudoso: "¿Quién sabe? Si olvidara a Zerrin, tal vez... si lo consiguiera".

Antes de marcharse, Cihan ha abrazado a su hermano pequeño y ha intentado darle algo de esperanza: “Olvidamos todo tipo de cosas, llegado el momento lo olvidarás. O no, el tiempo dirá”.

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