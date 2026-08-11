El plan de Sadakat funciona: Kaya se queda fascinado con la joven que ha elegido para él

Convencida de que ha llegado el momento de que Kaya rehaga su vida, Sadakat ha organizado una cita con İpek, una joven a la que considera la candidata ideal para convertirse en su futura nuera.

Sin embargo, el plan no empieza como esperaba. Nada más llegar al restaurante, Kaya decide levantarse para marcharse antes incluso de conocer a su acompañante. Todo cambia cuando İpek aparece. Lejos de molestarse por la situación, la joven se presenta con naturalidad y consigue dejar descolocado a Kaya desde el primer momento. "Soy İpek... la chica con la que habías quedado. Pero me da que esta cita no te entusiasma", le dice.

Avergonzado por la impresión que acaba de dar, Kaya reconoce que ha cometido un error y le pide disculpas. Lejos de terminar ahí, decide invitarla a sentarse para explicarse y darle una oportunidad a la cita.

La inteligencia, la naturalidad y el carácter de İpek no tardan en captar la atención de Kaya, que acaba sorprendido por la joven. ¿Será İpek la persona que consiga devolver la ilusión a Kaya cuando menos lo esperaba?

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