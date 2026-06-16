La promesa más madura de Cihan a un Kaya destrozado por amor: "Saldaremos esa deuda”

Cihan ha intentado consolar a Kaya tras el durísimo momento que acababa de vivir y le ha reconocido su valentía a la hora de afrontar la situación. Sabe perfectamente por lo que está pasando su hermano y ha querido dejar claro que, a pesar de todo, ha sabido mantener el tipo: "Kaya, has cometido muchos errores en nombre del amor. Eso sí, has luchado con honor y no has perdido la dignidad".

Hundido por haber tenido que dejar marchar a la mujer que ama, Kaya le ha confesado que su mayor miedo era terminar repitiendo los mismos errores del pasado. El joven sentía pánico de acabar igual de mal que él y Nare, y ha reconocido que se ha quedado sin fuerzas para seguir peleando: "No quería que me pasara lo que a ti y a Nare. No iba a renunciar al amor, pero hoy me he rendido".

Cihan ha intentado quitarle peso a la culpa de su hermano, recordándole que todo esto es un ataque: "Seamos realistas, Demir se ha casado porque me odia y quería vengarse de mí. No es nada personal". Sin embargo, Kaya no está de acuerdo y ha sacado a la luz las tragedias que arrastran desde hace años: "Cuando mataron a papá, perdiste a la mujer de la que estabas enamorado. Y te casaste con Seida para salvar a Boran. Tú no tienes la culpa de nada. Es de estas tierras, de la matanza, de la deuda de sangre infinita".

Consciente de que no hay palabras que puedan aliviar un golpe tan duro, el patriarca de los Albora le ha pedido paciencia, pero le ha hecho una promesa de cara al futuro. Cihan le ha asegurado que el dolor terminará pasando, pero también le ha jurado que Demir va a pagar muy caro todo lo que está haciendo: "No puedo mitigar tu dolor. Ojalá pudiera, pero... en cuanto llegue el momento, saldaremos la deuda. Pero ten paciencia”.

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