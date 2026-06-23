En tierra lejana | 22 de junio
Fikriye se niega a abandonar a Alya y revela el motivo más doloroso
Cihan ha ido a ver a Fikriye para sacarla de Mardin cuanto antes. Sin embargo, la madre biológica de Alya no solo se ha negado a aceptar dinero para marcharse, sino que ha terminado haciéndole una confesión.
Publicidad
Después de todo el caos provocado por la llegada de Fikriye, Cihan ha decidido enfrentarse a ella cara a cara. Convencido de que su presencia solo traerá más problemas a Alya, ha intentado zanjar el asunto de la forma más rápida posible.
Nada más verlo aparecer, Fikriye ha dado por hecho que Alya ya le había puesto en su contra. Sin embargo, Cihan le ha dejado claro que no necesita escuchar a nadie para sacar sus propias conclusiones: "Con lo que veo, basta".
Lejos de entrar al juego, Cihan ha ido directo al grano y le ha dejado claro que quiere que abandone Mardin cuanto antes. Para conseguirlo, incluso le ha ofrecido dinero. Le ha preguntado cuánto quería para desaparecer de sus vidas. Pero Fikriye no ha respondido como él esperaba.
La madre de Alya no quiere marcharse y ha asegurado que no piensa aceptar dinero para alejarse de su hija. Cuando su yerno le ha recordado que, quiera o no, acabará abandonando la ciudad, Fikriye ha sorprendido con una confesión. "La muerte llama a mi puerta, yerno", le ha dicho.
Destrozada, le ha explicado que su único deseo ahora es pasar el tiempo que le queda cerca de Alya e intentar recuperar una parte de todo lo que perdió durante años. Una confesión que ha dejado a Cihan sin argumentos y que puede cambiar por completo el futuro de ambas.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad