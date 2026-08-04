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En tierra lejana | 3 de agosto

Cihan descubre que Nadim ocultó la verdad sobre Boran y estalla la guerra entre los clanes

Kaya está decidido a obligar a Nadim a confesar. Sin embargo, cuando Cihan descubre la mentira que han estado ocultando sobre Boran, la situación se descontrola por completo.

Cihan descubre que Nadim ocultó la verdad sobre Boran y estalla la guerra entre los clanes

Cihan descubre que Nadim ocultó la verdad sobre Boran y estalla la guerra entre los clanes

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kaya tenía a Nadim encañonado mientras le exigía que confesara toda la verdad. A pocos metros, Şahin protegía a Zerrin para evitar que quedara en medio del enfrentamiento. Cuando Cihan ha intentado calmar la situación, todo ha dado un giro. Zerrin ha confesado que escuchó a Nadim hablar sobre Boran y ha destapado que también sabía dónde estaba antes de morir. "Nos ha mentido", ha repetido Kaya una y otra vez, incapaz de contenerse.

Acorralado, Nadim ha negado haber participado en la muerte de Boran y ha señalado a Halis y Emcel. Pero sus explicaciones ya no han servido para convencer a nadie. La tensión ha ido creciendo hasta que Demir también ha sacado su arma para proteger a su padre. En cuestión de segundos, todos se estaban apuntando entre sí y Cihan ha intentado evitar una tragedia pidiendo que bajaran las pistolas.

Sin embargo, nadie ha dado un paso atrás y la discusión ha terminado convirtiéndose en un violento tiroteo que vuelve a enfrentar a los Albora y a los Baybars.

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