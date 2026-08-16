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Cagla Şimşek llega a En tierra lejana como Ipek: la joven que pondrá a prueba a Kaya y Zerrin

Ipek promete poner patas arriba la serie con una nueva historia de amor, aunque el corazón de Kaya todavía tiene demasiadas cuentas pendientes con Zerrin.

Cagla Şimşek de En tierra lejana

El plan de Sadakat funciona: Kaya se queda fascinado con la joven que ha elegido para él

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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A muchos espectadores su cara les resultará familiar. Çağla Şimşek, la actriz turca nacida en Estambul en 2002, lleva desde muy pequeña delante de las cámaras y ahora se incorpora a esta historia para dar vida a Ipek, una joven con mucho carácter que no tardará en descolocar a Kaya.

Y es que su primera cita no empieza con buen pie. Kaya acude al restaurante sin demasiadas ganas de conocer a nadie y está a punto de levantarse e irse antes de que ella llegue. Pero Ipek aparece y, con total naturalidad, consigue darle la vuelta a la situación y dejar a Kaya sorprendido.

Su llegada promete agitar los próximos capítulos de la serie. ¿Conseguirá Ipek que Kaya se olvide por completo de Zerrin?

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