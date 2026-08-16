Cagla Şimşek llega a En tierra lejana como Ipek: la joven que pondrá a prueba a Kaya y Zerrin

A muchos espectadores su cara les resultará familiar. Çağla Şimşek, la actriz turca nacida en Estambul en 2002, lleva desde muy pequeña delante de las cámaras y ahora se incorpora a esta historia para dar vida a Ipek, una joven con mucho carácter que no tardará en descolocar a Kaya.

Y es que su primera cita no empieza con buen pie. Kaya acude al restaurante sin demasiadas ganas de conocer a nadie y está a punto de levantarse e irse antes de que ella llegue. Pero Ipek aparece y, con total naturalidad, consigue darle la vuelta a la situación y dejar a Kaya sorprendido.

Su llegada promete agitar los próximos capítulos de la serie. ¿Conseguirá Ipek que Kaya se olvide por completo de Zerrin?

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