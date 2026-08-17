Gabriel tumba la ambiciosa campaña de publicidad de Andrés y Marta para relanzar los perfumes De la Reina

La bajada en las ventas de los perfumes emblemáticos De la Reina ha provocado la búsqueda de nuevas estrategias de publicidad.

Andrés ha compartido con Pablo y Gabriel una idea para mejorar las ventas de los perfumes De la Reina que ha ideado junto a Marta.

La propuesta de los hermanos De la Reina es realizar una campaña de publicidad en prensa, radio y televisión a nivel nacional con la imagen de una famosa actriz de teatro.

A pesar de sus diferencias, Pablo y Gabriel han compartido una triste opinión: no creen que sea buena idea invertir en un proyecto tan caro, ¡y menos en la mala situación económica en la que se encuentran!

Aunque Andrés haya intentado defender su propuesta y los posibles beneficios que pueda proporcionar, Gabriel le ha dejado claro que no llevarán a cabo su idea y se han envuelto nuevamente en un rifirrafe lleno de reproches y sarcasmo.

Parece que la perfumera no atraviesa su mejor momento y Gabriel no está poniendo las cosas fáciles, ¿qué más pueden hacer para recuperar el prestigio de los perfumes de los De la Reina?

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