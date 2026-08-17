Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 627

Gabriel tumba la ambiciosa campaña de publicidad de Andrés y Marta para relanzar los perfumes De la Reina

Andrés y Gabriel han vuelto a protagonizar un rifirrafe lleno de reproches y de ironías.

Gabriel tumba la ambiciosa campaña de publicidad de Andrés y Marta para relanzar los perfumes De la Reina

Gabriel tumba la ambiciosa campaña de publicidad de Andrés y Marta para relanzar los perfumes De la Reina

Publicidad

La bajada en las ventas de los perfumes emblemáticos De la Reina ha provocado la búsqueda de nuevas estrategias de publicidad.

Andrés ha compartido con Pablo y Gabriel una idea para mejorar las ventas de los perfumes De la Reina que ha ideado junto a Marta.

La propuesta de los hermanos De la Reina es realizar una campaña de publicidad en prensa, radio y televisión a nivel nacional con la imagen de una famosa actriz de teatro.

A pesar de sus diferencias, Pablo y Gabriel han compartido una triste opinión: no creen que sea buena idea invertir en un proyecto tan caro, ¡y menos en la mala situación económica en la que se encuentran!

Aunque Andrés haya intentado defender su propuesta y los posibles beneficios que pueda proporcionar, Gabriel le ha dejado claro que no llevarán a cabo su idea y se han envuelto nuevamente en un rifirrafe lleno de reproches y sarcasmo.

Parece que la perfumera no atraviesa su mejor momento y Gabriel no está poniendo las cosas fáciles, ¿qué más pueden hacer para recuperar el prestigio de los perfumes de los De la Reina?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

Publicidad

Series

Gabriel tumba la ambiciosa campaña de publicidad de Andrés y Marta para relanzar los perfumes De la Reina

Gabriel tumba la ambiciosa campaña de publicidad de Andrés y Marta para relanzar los perfumes De la Reina

¡El momento más esperado! Miguel se arma de valor y besa a Claudia por primera vez

¡El momento más esperado! Miguel se arma de valor y besa a Claudia por primera vez

Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada

“Sois muy valientes”: Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie alucinan con las familias numerosas

Seyran y Ferit en Una nueva vida
CAPÍTULO 99

El inesperado regalo de Halis a Ferit y Seyran antes de convertirse en marido y mujer

Kaya sobrevive al accidente, pero Nadim sigue inconsciente: ¿logrará salvarse?
Avance | Esta noche

Kaya sobrevive al accidente, pero Nadim sigue inconsciente: ¿logrará salvarse?

Sonsoles Ónega analiza el reparto de Las hijas de la criada: "Es tal cual me la había imaginado"
Contenido exclusivo

Sonsoles Ónega analiza el reparto de Las hijas de la criada: "Es tal cual me la había imaginado"

La autora del libro en el que se basa la nueva serie de Antena 3 nos confiesa qué es lo que pensó al conocer qué actores darían vida a los personajes que ella misma había creado.

Seyran y Ferit en Una nueva vida
CAPÍTULO 99

Ferit y Seyran se casan por tercera vez: la boda con la que cumplen su mayor sueño

Han pasado años desde que sus caminos se cruzaron por primera vez. Después de una vida llena de pruebas, Ferit y Seyran vuelven a casarse. Esta vez lo hacen rodeados de los suyos y para cumplir el sueño de convertirse en padres.

Ferit en Una nueva vida

Un vestido de novia y toda la familia esperándola: la locura de Ferit para salvar su boda con Seyran

Ferit y Abidin en Una nueva vida

¡Ferit evita la tragedia! Llega con la policía para salvar a Abidin

Ferit en Una nueva vida

Ferit tira de humor y ego tras la confesión de Serpil: "Soy irresistible"

Publicidad