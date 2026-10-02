En tierra lejana | 29 de septiembre
Demir se declara a Zerrin tras jugarse la vida por ella: “Me importa que estés bien”
El empresario ha recibido en el hospital la visita de Zerrin después de interponerse entre ella y la bala que podía haber acabado con su vida. Delante de su padre, ha dejado claro que lo único que le preocupa es que su mujer y el bebé estén bien.
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Zerrin ha acudido al hospital para ver a Demir y preguntarle cómo se encontraba tras la operación. Él le ha asegurado que está bien, aunque todavía siente algo de dolor. La intervención ha sido un éxito y la joven se ha alegrado de comprobar que está fuera de peligro.
Para Demir, sin embargo, lo más importante es saber que Zerrin y el bebé están bien. Después de haber recibido el disparo al interponerse entre ella y la escopeta, ha dejado claro que no le importa lo que le ocurra a él mientras su mujer y el bebé estén a salvo.
Zerrin también ha hablado de su secuestro. Ha confirmado que el hombre que la retuvo era sirio, aunque todavía no sabe cuál fue el motivo para llevársela. En ese momento, Ecmel ha vuelto a culpar a Kaya y Cihan. El padre de Zerrin ha insinuado que ellos podrían estar detrás de lo ocurrido, pero ella no ha tardado en negarlo.
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El patriarca, sin embargo, conoce la identidad del verdadero responsable: el padre de Hamada. Aun así, ha preferido seguir culpando a sus sobrinos, mientras Demir se recupera en el hospital después de haber demostrado con hechos hasta dónde está dispuesto a llegar por Zerrin.
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