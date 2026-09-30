Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 29 de septiembre

Cihan está dispuesto a morir por Boran hasta que Alya da un paso al frente: “Yo seré la donante”

Cihan está dispuesto a someterse al trasplante para salvar a su hermano, pero Alya llega a la mansión con una información: la operación puede costarle la vida.

Cihan está dispuesto a morir por Boran hasta que Alya da un paso al frente

Cihan está dispuesto a morir por Boran hasta que Alya da un paso al frente: “Yo seré la donante”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La familia de Boran ya está preparada para el trasplante. Las dos operaciones tendrán que realizarse al mismo tiempo, en quirófanos diferentes, y los médicos calculan que pueden durar unas seis horas.

Cihan se ha ofrecido como donante, pero Alya ha llegado a la mansión con una advertencia. El riesgo de la operación es mucho mayor de lo que todos pensaban y la anestesia podría hacer que Cihan no volviera a despertar.

El empresario tiene claro que quiere seguir adelante porque, si no se somete al trasplante, Boran morirá. Alya, en cambio, no está dispuesta a permitir que se juegue la vida.

La doctora ha intentado convencerlo para que renuncie a la operación e incluso ha amenazado con denunciar al médico ante el colegio de médicos y el Ministerio de Sanidad.

Pero, para Cihan, salvar a su hermano es lo primero. Entonces Alya ha dado un paso al frente y ha sorprendido a todos. “Yo seré la donante”.

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan está dispuesto a morir por Boran hasta que Alya da un paso al frente

Cihan está dispuesto a morir por Boran hasta que Alya da un paso al frente: “Yo seré la donante”

Boran necesita un trasplante y Sadakat teme volver a perder a su hijo

Boran necesita un trasplante y Sadakat teme volver a perder a su hijo

İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

“No puedo olvidarla”: İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

Kaya casi provoca la muerte de Zerrin y Demir hace lo impensable para salvarla
En tierra lejana | 29 de septiembre

Kaya casi provoca la muerte de Zerrin y Demir hace lo impensable para salvarla

El inesperado pacto de Alya y Sadakat
En tierra lejana | 29 de septiembre

El inesperado pacto de Alya y Sadakat: cambia su declaración a cambio de una promesa

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel
En tierra lejana | 28 de septiembre

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel: “Me duele el corazón”

Llorando, la doctora ha confesado cuánto le duele pensar que la matriarca pueda acabar en la cárcel y que Boran tenga que afrontar su situación sin ella.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral

El patriarca de los Salazar propone a la joven ser directora comercial.

Capítulo 658 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: Gabriel, furioso al ser testigo del cariño de los trabajadores hacia Marta y Andrés

Capítulo 658 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: Gabriel, furioso al ser testigo del cariño de los trabajadores hacia Marta y Andrés

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

Publicidad