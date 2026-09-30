Cihan está dispuesto a morir por Boran hasta que Alya da un paso al frente: “Yo seré la donante”

La familia de Boran ya está preparada para el trasplante. Las dos operaciones tendrán que realizarse al mismo tiempo, en quirófanos diferentes, y los médicos calculan que pueden durar unas seis horas.

Cihan se ha ofrecido como donante, pero Alya ha llegado a la mansión con una advertencia. El riesgo de la operación es mucho mayor de lo que todos pensaban y la anestesia podría hacer que Cihan no volviera a despertar.

El empresario tiene claro que quiere seguir adelante porque, si no se somete al trasplante, Boran morirá. Alya, en cambio, no está dispuesta a permitir que se juegue la vida.

La doctora ha intentado convencerlo para que renuncie a la operación e incluso ha amenazado con denunciar al médico ante el colegio de médicos y el Ministerio de Sanidad.

Pero, para Cihan, salvar a su hermano es lo primero. Entonces Alya ha dado un paso al frente y ha sorprendido a todos. “Yo seré la donante”.