Yaren Güldiken y Alper Çankaya cumplen el deseo de los fans: por fin comparten escena en En tierra lejana

La escena ha ocurrido en la mansión Albora. Şahin ha llegado con Kaya malherido y, al entrar en el patio, se ha encontrado con Pakize, Umu y Cihan Deniz. En medio de la tensión, Şahin ha cogido al pequeño y se lo ha dado a Pakize para que lo lleve dentro de la mansión.

Pakize ha cogido a Cihan Deniz y se ha marchado con él, mientras Şahin ha seguido pendiente de Kaya. Un encuentro muy breve, pero especialmente esperado porque, hasta ahora, los seguidores de la serie habían tenido que ver la relación de sus intérpretes fuera de la ficción y esperar a que sus personajes coincidieran en pantalla.

Ahora, por fin, Yaren Güldiken y Alper Çankaya han trasladado durante unos segundos su complicidad a En tierra lejana como Pakize y Şahin.

La pareja comenzó a ser relacionada sentimentalmente durante el rodaje de En tierra lejana y, después de mantener su relación alejada de los focos, ambos terminaron mostrando públicamente su amor durante unas vacaciones juntos en junio de este año.