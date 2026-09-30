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Sueños de libertad se corona como la serie más vista de la televisión, líder absoluta con su mejor septiembre histórico

Sueños de libertad continúa imbatible, mientras que El Secreto, En tierra lejana y Las hijas de la criada son las series más vistas de la noche.

Sueños de libertad se corona como la serie más vista de la televisión, líder absoluta con su mejor septiembre histórico

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Un mes más, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Ana Carlota Fernández ha vuelto a coronarse como la serie más vista de la televisión.

En septiembre, Sueños de libertad (14,1% y +1,2 M) continúa como líder imbatible. Además, consigue su mejor arranque de temporada histórico con máximo para un mes de septiembre.

Y se distancia +8 puntos de su rival privado y +3,8 puntos de la cadena pública.

El Secreto irrumpe en el top de ficción

El Secreto (11,5% y 956.000) irrumpe en el top de ficción siendo la serie más vista del Prime Time.

Por su parte, En tierra lejana (13,5% y 819.000), líder en septiembre, y Las hijas de la criada (11,3% y 809.000), la ficción nacional más vista de la noche, le siguen entre las ficciones estelares más vistas, en un mes en el que se ha despedido con éxito Una nueva vida (15,9% y 741.000)

Antena 3 (12,8%) arrasa en el arranque de temporada

Antena 3 inicia la temporada arrasando: es la TV que más crece de las cadenas principales y repite liderazgo en septiembre, con la mayor ventaja con su competidor en un arranque de curso en 30 años y aumentado la distancia también con la cadena pública. laSexta también crece en septiembre

Antena 3 (12,8%) se alza líder también en septiembre, creciendo y ganando en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time, y dominando en el 86% de las jornadas del mes. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión

Antena 3 lidera septiembre sumando una rotunda victoria: es líder en el 86% de las jornadas del mes. Asimismo, vuelve a ser líder absoluta en las principales franjas: el Prime Time (12,9%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,9%) con la mejor distancia sobre su rival privado desde febrero de 1996 (+10,9 puntos).

De hecho, vence a su competidor privado en todas las franjas desde Mañana al Prime Time.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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