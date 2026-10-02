Jaime confiesa a Gustavo que se ha enamorado… ¿de Clara?

Aunque su regreso no ha sido precisamente bien recibido por la familia, Gustavo ha logrado acercarse a Jaime después de prometerle que ayudará a saldar las deudas de La Deslumbrante. Este gesto ha abierto una pequeña puerta al entendimiento entre ambos.

En medio de una partida de ajedrez, padre e hijo mantienen una charla más íntima. Jaime reúne el valor para preguntarle directamente a Gustavo si la verdadera razón del distanciamiento con Inés fue la existencia de otra mujer, algo que el empresario niega.

“La vida no es siempre como esperamos y no a veces no es fácil hacer lo correcto. Cuando te enamores lo entenderás”, le explica Gustavo con cierta melancolía. Solo con mirarlo, se da cuenta de que Jaime ya está sintiendo algo por alguien.

“De una mujer increíble, lo que pasa es que ella aún no me ve como un posible novio y yo no le he dicho lo que siento”, le admite un Jaime emocionado a su padre. ¿Se estará refiriendo a Clara?