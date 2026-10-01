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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Valentina tras descubrir su posible traición

El director de la fábrica sospecha de Valentina. Cree que ella es el topo que le ha pasado información a Andrés.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Valentina tras descubrir su posible traición

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Valentina tras descubrir su posible traición

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Julia Zapata López
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Digna le ofrecerá a Miranda una nueva propuesta: vender en exclusiva en sus tiendas el perfume que acaba de recibir de su hijo Luis. ¿Aceptará el empresario?

Por otro lado, Beatriz se las ingeniará para deshacerse de la nueva candidata a niñera que Begoña ha entrevistado. Va a hacer hasta lo imposible por seguir en esa casa cómo sea.

Manuela acudirá con su sobrina Claudia a la cena con los Salazar, allí se mostrará demasiado espontánea poniendo a Fina un poco nerviosa ante la situación.

Fina le confesará a Marta que dejará su empleo cuando termine el trabajo de publicidad. La noticia llenará de esperanza a Marta, que volverá a creer que todavía existe un camino para la reconciliación entre ambas.

Y Gabriel sospechará de Valentina después de revisar su agenda y descubrir que se ha reunido con Miranda. El empresario la acusará de ser una traidora y de actuar como el topo de Andrés.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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