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"Te he echado de menos": Entre Tierras regresa con su segunda temporada a Antena 3

La serie protagonizada por Megan Montaner regresa a Antena 3 con una segunda temporada que incorpora a actores como Rodolfo Sancho, Silvia Abascal o Ginés García Millán.

Entre Tierras regresa con su segunda temporada a Antena 3

"Te he echado de menos": Entre Tierras regresa con su segunda temporada a Antena 3

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Patri Bea
Patri Bea
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Después del éxito de la primera temporada, Entre tierras vuelve a Antena 3 con nuevos capítulos en los que nos contarán cómo es la vida de María veinte años después de la trágica muerte de Manuel, el gran amor de su vida.

Muy pronto, conoceremos a nuevos personajes que pondrán patas arriba la vida de nuestra querida María y nos reencontraremos con otros que ya conocimos en la primera temporada, como es el caso de Claudia, que ha sido un gran apoyo para la terrateniente durante este tiempo.

En el primer episodio volveremos a ver a Manuel, pero será en un sueño de María del que parece no querer despertarse. Ella no lo ha olvidado y no ha vuelto a amar, pero la llegada de nuevas caras al pueblo le harán volver tener sentimientos que creía olvidados. ¡No te pierdas, Entre tierras, muy pronto en Antena 3!

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Antena 3 » Series » Entre tierras

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