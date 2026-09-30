Kaya casi provoca la muerte de Zerrin y Demir hace lo impensable para salvarla

El padre de Hamada ha huido del lugar, pero antes de marcharse ha dejado todo preparado para acabar con Zerrin. Ha colocado una escopeta de manera que, al abrirse la puerta, el arma dispare contra la joven.

Kaya ha sido el primero en llegar hasta allí. Sin saber lo que le esperaba al otro lado, ha abierto la puerta para intentar encontrar a Zerrin. Durante unos segundos, todo apuntaba a que la joven estaba a punto de morir a manos de la persona que más quiere. Pero Demir ha aparecido en el último momento. El empresario ha entrado por la ventana y se ha interpuesto entre el arma y Zerrin, recibiendo el disparo.

El hermano de Cihan podría haber provocado la muerte de Zerrin sin saberlo y Demir, después de todos los enfrentamientos entre ambos, ha terminado salvándole la vida.

Los médicos han conseguido estabilizarlo y han confirmado que vivirá. Demir ha vuelto a salvar a Zerrin cuando nadie lo esperaba, demostrando una vez más lo que siente por su esposa. Para Kaya, que ha estado a punto de provocar la muerte de la mujer que ama sin saberlo, el momento ha sido muy duro.