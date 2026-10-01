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Capítulo 660 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Tasio no acude a su cita con Paula

La joven se enfada cuando su novio no llega a la cita y la deja plantada en la cantina.

Capítulo 660 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Tasio no acude a su cita con Paula

Capítulo 660 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Tasio no acude a su cita con Paula

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Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Beatriz ha descubierto que Begoña está entrevistando a una nueva niñera para sustituirla y no ha podido disimular su enfado.

Aunque ha intentado aparentar normalidad, la joven se ha quedado muy molesta al comprobar que la enfermera quiere que se marche.

Gabriel ha conseguido el perdón de Julia después de mentirle sobre el despido de Marta y Andrés. El empresario ha culpado a Brossard de su decisión y ha prometido a la niña que intentará que sus tíos vuelvan a la fábrica.

Digna ha plantado cara a Bianca y le ha preguntado si estaría dispuesta a retirarse para que Fina pueda elegir libremente. La argentina se ha mostrado molesta y ha asegurado que se marchará cuando termine su exposición.

Miranda ha escuchado la petición de los De la Reina para que exija a Gabriel la readmisión de Marta, Andrés y Tasio y se ha quedado en shock. El empresario se ha negado a participar en su particular guerra familiar y ha abandonado la cena muy enfadad.

Y Tasio había vuelto a proponerle a Paula verse a solas en la habitación de Salva, sin embargo, en el último momento no ha aparecido dejando a Paula un poco enfadada. ¿Qué pasará?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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