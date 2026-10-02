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Mejores momentos | Capítulo 5

Celso propone a Clara que se marche con él a América: “No nos tendremos que separar nunca más”

El joven ha sorprendido a su novia regalándole un billete de ida en el barco en el que va a trabajar los próximos meses.

Celso propone a Clara que se marche con él a América

Celso propone a Clara que se marche con él a América: “No nos tendremos que separar nunca más”

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Patri Bea
Patri Bea
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A Celso le ha surgido la oportunidad de trabajar en un barco que poner rumbo a América y, aunque Clara se alegra de que pueda cumplir un sueño, no puede evitar sentirse triste por tener que separarse de él.

Los dos jóvenes se citan en la playa donde suelen verse para disfrutar de su compañía y una Clara nostálgica expresa: “Si pudiese detener el tiempo ahora mismo, lo haría”. No se imagina que su novio tiene una gran sorpresa preparada para ella.

Celso le entrega a la joven un cuaderno en el que podrá escribir todo lo que pase por su mente, pero la verdadera sorpresa se encuentra en su interior: ¡un billete a su nombre para que pueda viajar con él a América!

“Me van a pagar menos, pero viajaremos los dos. No nos tendremos que separar nunca más”, le dice un Celso emocionado a su chica antes de besarla. ¿Podrán partir juntos hacia América?

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