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En tierra lejana | 28 de septiembre

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel: “Me duele el corazón”

Llorando, la doctora ha confesado cuánto le duele pensar que la matriarca pueda acabar en la cárcel y que Boran tenga que afrontar su situación sin ella.

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel: “Me duele el corazón”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya no ha podido evitar hablar de Boran y de lo que puede suponer para él que su madre acabe en la cárcel. “No puede estar al lado de su hijo. Me duele el corazón. Es muy duro”, ha reconocido.

Cihan también ha admitido que para él está siendo una situación muy difícil. Entonces, Alya ha pensado en Nare, que le ha pedido que se retracte. La joven también está sufriendo por la situación y ha intentado hacerle ver a Alya lo complicado que resulta para todos.

Después, Alya ha hablado del vídeo que Cihan le entregó y ha reconocido que quizá no debería haberlo utilizado. “Lo que hiciste fue un error. No tendrías que haberme pasado el vídeo”, ha confesado.

La conversación ha dejado a Alya abatida. Entre las lágrimas y el alcohol, apenas podía mantenerse en pie. Cihan la ha cogido en brazos y se la ha llevado hasta la cama para que pudiera descansar.

La situación en la mansión Albora no puede ser más difícil: Sadakat está en el calabozo, Boran continúa en coma y Alya no puede evitar sentirse culpable por las consecuencias que todo esto está teniendo en la familia. ¿Retirará la denuncia?

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