En una entrevista
Burç Kümbetlioğlu confiesa que Boran ha superado todas sus expectativas: "Dejé de mirar las redes sociales por las reacciones"
El regreso de Boran ha cambiado por completo la vida de Alya y Cihan. Mientras el personaje muestra su lado más oscuro y declara la guerra a su hermano, el actor que le da vida, Burç Kümbetlioğlu, reconoce que no esperaba que llegara a ser tan malo y cuenta que los mensajes de los espectadores le llevaron a alejarse de las redes durante un tiempo.
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Boran ya no es aquel hombre tranquilo que podía parecer al principio. Ahora no acepta que Alya esté enamorada de Cihan y está dispuesto a luchar por recuperar tanto a su mujer como a su hijo. Su actitud ha provocado numerosas reacciones entre los espectadores, algo que el intérprete ha vivido de cerca.
Burç Kümbetlioğlu ha hablado de su personaje en el programa turco Smart Sahne y ha confesado que su evolución ha sido muy distinta a la que imaginaba. “Yo tampoco esperaba que el personaje fuera a ser tan malo; evolucionó de una manera muy distinta a la que pensaba”, ha explicado. El actor ha contado que hasta ahora había interpretado personajes queridos por el público y que al principio le costó acostumbrarse a este papel.
“Las reacciones de los espectadores también le han pasado factura. Dejé de mirar las redes sociales durante un tiempo”, ha confesado.
Mientras tanto, en la ficción, Alya y Cihan esperan que su amor consiga superar todos los obstáculos y que Boran les permita vivir tranquilos. Sin embargo, el primogénito de Sadakat no está dispuesto a dar un paso atrás.
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