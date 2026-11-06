Burç Kümbetlioğlu confiesa que Boran ha superado todas sus expectativas: "Dejé de mirar las redes sociales por las reacciones"

Boran ya no es aquel hombre tranquilo que podía parecer al principio. Ahora no acepta que Alya esté enamorada de Cihan y está dispuesto a luchar por recuperar tanto a su mujer como a su hijo. Su actitud ha provocado numerosas reacciones entre los espectadores, algo que el intérprete ha vivido de cerca.

Burç Kümbetlioğlu ha hablado de su personaje en el programa turco Smart Sahne y ha confesado que su evolución ha sido muy distinta a la que imaginaba. “Yo tampoco esperaba que el personaje fuera a ser tan malo; evolucionó de una manera muy distinta a la que pensaba”, ha explicado. El actor ha contado que hasta ahora había interpretado personajes queridos por el público y que al principio le costó acostumbrarse a este papel.

“Las reacciones de los espectadores también le han pasado factura. Dejé de mirar las redes sociales durante un tiempo”, ha confesado.

Mientras tanto, en la ficción, Alya y Cihan esperan que su amor consiga superar todos los obstáculos y que Boran les permita vivir tranquilos. Sin embargo, el primogénito de Sadakat no está dispuesto a dar un paso atrás.

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